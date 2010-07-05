Алексейчук проведе прес-конференцію
10:08, 05 липня 2010Харьків
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Тема: початок збирання врожаю
Харків. 5 липня. УНІАН. Сьогодні відбудеться прес-конференція заступника голови Харківської облдержадміністрації Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, В.АЛЕКСЕЙЧУК торкнеться питань початку збирання ранніх зернових врожаю 2010 року на Харківщині.
Початок прес-конференції о 12.00. Місце проведення - мала зала Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2-й поверх).
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