Фесенко про звільнення Семиноженка

Харків. 5 липня. УНІАН. Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, харків`янин Володимир ФЕСЕНКО вважає, що звільнення Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем’єр-министра з питань гуманітарної політика свідчить про повернення в Україну авторитаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами В.ФЕСЕНКА, це є прикладом повернення в Україну так званої візантійської політики, для якої характерна непрозорість конфліктів і прийняття рішень, а також кулуарність, що є ознакою авторитарних або напівавторитарних режимів.

Водночас експерт не виключив, що звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА пов’язане з певним конфліктом інтересів у якихось економічних сферах.

Також В.ФЕСЕНКО не виключив, що посада віце-прем’єра з гуманітарних питань може залишитись на певний час вакантною і в результаті «у нас буде неофіційний віце-прем’єр з гуманітарної політики, яким керуватимуть з Банкової».

Крім того, на його думку, звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА певним чином вдарить по позиціях прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА в уряді, оскільки звільнений був близькою до нього людиною.

За словами В.ФЕСЕНКА, все це може призвести до нарощування психологічного конфлікту у владі, що поступово буде її послаблювати.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що якщо звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА не є випадковістю, то будь-який із віце-прем’єрів також не застрахований від звільнення.

Водночас він припустив, що нова ротація кадрів у Кабінеті міністрів може відбутися восени, але вона буде більш прогнозованою, як то було у випадку зі звільненням міністра охорони навколишнього природного середовища Володимиром БОЙКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада України звільнила В.СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі. Звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції. За звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА проголосували 153 із 172 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 120 із 155 членів фракції БЮТ, 57 із 72 членів фракції НУ-НС, 18 із 20 членів фракції Блоку Литвина, у повному складі фракція КПУ і троє з чотирьох позафракційних депутатів. Проект відповідної постанови був внесений на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключив, що посада віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань може бути скасована. За його словами, прийняте парламентом рішення про відставку В.СЕМИНОЖЕНКА відповідає вимогам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із скорочення державного апарату.