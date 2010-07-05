Курси валют у банках Харкова

Долар 7,878 - 7,88

Харків. 5 липня. УНІАН. На 5 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8781 (продаж - 7,883 грн.), євро - 9,87 грн. (9,98 грн.), Базис - 7,878 (7,921), 9,8 (9,95), Реал-банк - 7,88 (7,92), 9,8 (9,95) відповідно. Національний банк України на 5 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.0500 (на 2 липня – 790.8700) 100 EUR – 992.6095 (на 2 липня – 974.9845) 10 RUR – 2.5359 (на 2 липня – 2.5211).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter