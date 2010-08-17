Добкін взяв розслідування справи про зникнення журналіста

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН взяв розслідування справи про зникнення головного редактора харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА під особистий контроль.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністраці.

«Правоохоронці вживають усіх заходів для того, щоб знайти зниклого безвісти харківського журналіста, головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Це розслідування перебуває під моїм особистим контролем. Думаю, найближчим часом ситуація проясниться», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, порушення кримінальної справи за статтею «Навмисне вбивство» «робиться для того, щоб у правоохоронців була можливість оперативно проводити всі розшукові заходи».

«Це не означає, що в міліції є інформація про те, що людини вже немає в живих. Упевнений, керують харківською міліцією та іншими правоохоронними органами професіонали, і вони знають, як проводити таку роботу», - підкреслив М.ДОБКІН.

Як передавав УНІАН, у Харкові зник безвісти головний редактор інформаційної газети «Новий стиль» В.КЛІМЕНТЬЄВ, який 11 серпня виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку. 12 серпня про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила його дружина. Працівники міліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, однак протягом двох днів з моменту звернення не вдалося встановити місцезнаходження розшукуваного. 15 серпня Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив карну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення головного редактора газети.