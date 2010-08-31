Завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу

00:04, 31 серпня 2010
Харьків
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Турнірна таблиця

Харків. 31 серпня. УНІАН. Матчами в понеділок завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу

Дніпро - Металург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуні 76)

Карпати - Волинь 1:0 (Зеньов 63)

Раніше були зіграні матчі:

Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68)

Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59)

Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61)

Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)

Севастополь - Ворскла 0:0

Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)

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