Завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу
00:04, 31 серпня 2010Харьків
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Турнірна таблиця
Харків. 31 серпня. УНІАН. Матчами в понеділок завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу
Дніпро - Металург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуні 76)
Карпати - Волинь 1:0 (Зеньов 63)
Раніше були зіграні матчі:
Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68)
Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59)
Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61)
Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)
Севастополь - Ворскла 0:0
Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)
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