Завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу

Турнірна таблиця

Харків. 31 серпня. УНІАН. Матчами в понеділок завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу Дніпро - Металург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуні 76) Карпати - Волинь 1:0 (Зеньов 63) Раніше були зіграні матчі: Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68) Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59) Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61) Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24) Севастополь - Ворскла 0:0 Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)

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