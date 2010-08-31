Маренич: у Харківській області зі свободою слова все гаразд

Харків. 31 серпня. УНІАН. В Харківській області зі свободою слова все добре.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі телепрограми «Стоп кадр» заявила начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ.

За словами В.МАРЕНИЧ, до Управління, яким вона керує, жодного разу не звертався жоден журналіст і не говорив про те, що на нього здійснюється тиск.

«Останнім часом дуже часто порушується питання свободи слова в Україні. Але в Харківській області зі свободою слова все добре», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Прес-служба облдержадміністрації зазначає, що свобода слова – одна з демократичних свобод, визначених Конституцією України. Вона передбачає висловлення незалежних поглядів та переконань як в усній, так і в письмовій формі, і е є ознакою некорумпованого суспільства. Свободу слова в Україні захищають 110 нормативно-правових документи: укази Президента, постанови Кабміну, Закони (Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» тощо).