Матч Металіста з Байєром судитиме володар титулу «найгірший арбітр року»

Харків. 16 лютого. УНІАН. Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Металістом» і німецьким «Байєром», що відбудеться сьогодні у Харкові, судитиме арбітр з Бельгії Серж ГУМЕННІ, якого одного разу на батьківщині в ЗМІ визнали найгіршим арбітром року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту ФК «Металіст», цей досвідчений арбітр має у своєму послужному списку понад півтори сотні матчів у вищому дивізіоні чемпіонату Бельгії. За плечима арбітра також більше десятка матчів вищого дивізіону чемпіонату Нідерландів, а також матчі Ліги Європи, Ліги Чемпіонів і збірних.

38-річний С. ГУМЕННІ у «цивільному житті» працює митним офіцером.

У кар`єрі арбітра багато цікавих фактів. Так, наприклад, у 2009 році поліція була змушена взяти під цілодобову охорону будинок рефері в Сент-Трюйдене у зв`язку з тим, що він отримав погрози від злочинців. Ще раніше, 2003 року, робота арбітра чимось не влаштувала гравця «Андерлехта» Аруну ДІНДАНА, і він ударив суддю ліктем. Футболіст отримав дискваліфікацію на два матчі.

У 2007 році бельгійський портал HLN.be визнав С. ГУМЕННІ найгіршим арбітром року, повідомляє сайт «Металіста».

17 листопада 2010 цей арбітр проводив товариський матч між збірними Швейцарії та України, який завершився з рахунком 2-2. Суддя пред`явив гравцям 4 жовті картки (3 - українцям).

У 2009 році цей арбітр провів матч «Динамо» - «Валенсія». Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Суперникам було показано по 3 жовті картки, а в середині другого тайму за симуляцію був видалений МІЛЕВСЬКИЙ.

У 2005 році під наглядом С.ГУМЕННІ грали матч кваліфікації до ЧЄ молодіжні збірні України та Туреччини. Голів у цьому матчі глядачі не побачили, а суддя показав 3 жовті картки (2 - українським футболістам). У тому ж році працював С.ГУМЕННІ і на матчі «Байєра». Тоді леверкузенці вдома мінімально поступилися софійському ЦСКА. По дві жовті картки побачили перед собою гравці обох команд.

У цілому в міжнародній кар`єрі С.ГУМЕННІ 47 матчів. У середньому він показує 4,6 жовтих картки (2,06 господарям і 2,53 гостям). У кожному четвертому матчі арбітр не соромиться видаляти гравців з поля, а майже в кожному п`ятому вказувати на 11-метрову позначку, подає статистику сайт «Металіста».