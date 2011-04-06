Підготовку Харкова до Євро-2012 показуватимуть по телебаченню

Харків. 6 квітня. УНІАН. Першого квітня в ефірі харківського телеканалу «Фаворит» вийшов пілотний випуск нової програми під назвою «Будуємо 2012».

Про це повідомляє прес-служба групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.

Згідно з повідомленням, програма виходитиме в ефір кожного тижня у неділю. Вона дозволить жителям Харкова і всієї Слобожанщини спостерігати за динамікою підготовки регіону до Євро-2012. Зокрема, активно висвітлюватимуться роботи на інфраструктурних об`єктах, якими займається група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО: стадіон «Металіст», Міжнародний аеропорт «Харків», 5-зірковий готель Kharkiv Palace, навчально-тренувальна база в селищі Високий.

За своїм форматом програма «Будуємо 2012» буде моніторингом стану підготовки перерахованих об`єктів. Глядачі матимуть змогу знайомитися з перспективами їхнього використання після проведення континентальної футбольної першості.

Виробництвом програми «Будуємо 2012» займається студія «Металіст ТБ» - структурний підрозділ ФК «Металіст» і групи DCH. Відеоматеріали та сюжети передачі можуть на безоплатній основі отримати будь-які телеканали (як українські, так і закордонні), які планують висвітлювати підготовку до Євро-2012. Для цього необхідно відправити відповідну заявку до прес-служби DCH.