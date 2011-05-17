Лубківський і Ярославський презентували волонтерську програму Євро-2012

Харків. 17 травня. УНІАН. У прес-центрі футбольного клубу «Металіст» у Харкові на урочистій церемонії за участю Директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, головного інвестора та координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО та начальника відділу з роботи з волонтерами МОК «Євро-2012Україна» Андрія БАНЦЕРА представлено офіційну волонтерську програму та логотип волонтерів УЄФА Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив велику зацікавленість молоді в Харкові до волонтерського руху та висловив переконання в тому, що проблем із набором необхідної кількості волонтерів у Харкові не буде.

«Переконаний, що в Харкові ми знайдемо ту кількість людей, яка потрібна для проведення турніру», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що в Харкові буде набрано 600 – 700 волонтерів, які працюватимуть на турнірі в Харкові.

«Харків буде успішним», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, волонтери, які працюватимуть в Харкові, на час турніру будуть розміщені в дитячій футбольній академії ФК «Металіст». Вони будуть забезпечені всім необхідним спорядженням та інфраструктурою.

Довідка УНІАН. До чемпіонату Євро-2012 планується підготувати близько 5,5 тис. волонтерів, які надаватимуть різнопланову допомогу УЄФА у 20 різних напрямках роботи та працюватимуть у офіційних місцях турніру (стадіони, аеропорти та готелі).

Набір волонтерів розпочнеться 14 червня 2011 року.

Логотип, розроблений португальським агентством Brandia Central (автор офіційного логотипа Євро-2012), являє собою літеру «V». За словами організаторів акції, «V» – «літера волонтерів, яка символізує перемогу, пристрасть, свято, солідарність та єдність - все, що передбачає волонтерська програма».