Марко Дєвіча названо другом Євро-2012

Харків. 17 травня. УНІАН. Директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ представив Посла волонтеріату в Харкові та нового Друга Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ЛУБКІВСЬКИЙ вручив диплом і значок Друга Євро-2012 та диплом Посла волонтеріату в Харкові нападнику національної збірної України та футбольного клубу «Металіст» Марко ДЕВІЧУ.

М.ДЕВІЧ подякував за довіру та висловив сподівання на вдале проведення матчів турніру в Харкові.

«Я переконаний, що бути волонтером на такому змаганні, як Євро-2012, – це немала роль», - сказав М.ДЕВІЧ.

Урочиста церемонія відбулася в прес-центрі ФК «Металіст» за участю головного інвестора та координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

На знімку: гравець харківського «Металіста» і збірної України Марко ДЕВІЧ у матчі Ліги Європи з італійською «Сампдорією».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА