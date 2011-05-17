Україну відвідає делегація УЄФА

Харків. 17 травня. УНІАН. 30 травня Україну відвідає офіційна делегація Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ під час відвідування Харкова.

За його словами, 30 травня до Києва прибуває, зокрема, операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН разом зі спеціальним посланником президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з питань Євро-2012 Франтішком ЛОРІНЦЕМ.

«У нас буде зустріч з віце-прем’єр-міністром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, з усіма мерами, і це буде така відверта і дуже предметна розмова з приводу готовності усіх проектів до Євро. Часу залишається дуже мало, а роботи ще треба зробити дуже й дуже багато», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.