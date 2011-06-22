Зовнішньоторговельний обіг Харківщини з Росією виріс на 24%

Харків. 22 червня. УНІАН. Зовнішньоторговельний обіг Харківської області з Російською Федерацією за січень-березень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 23,7% - до 359,0 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків Харківської облдержадміністрації Анатолій ПЕДЕШКО.

За його словами, за звітний період експортні постачання підприємств Харківській області до Росії збільшилися на 31,1% - до 200 млн. дол., імпортні надходження збільшилися на 15,3% і становлять 159 млн. дол.

Серед найбільших підприємств-експортерів А.ПЕДЕШКО відзначив Харківську бісквітну фабрику, ВАТ «Турбоатом» і ДП «Укрспецвагон», серед найбільших імпортерів - ПАТ «Філіп-Морріс Україна», ВАТ «Євро Цемент-Україна» і ТОВ «Укркама».

А.ПЕДЕКО підкреслив, що за 1-й квартал цього року 37,3% всього зовнішньоторговельного обігу Харківської області з Росією становлять торговельно-економічні відносини з Бєлгородською областю Російської Федерації. Так, у звітний період зовнішньоторговельний обіг з цим регіоном збільшився на 5% і становить 134,3 млн. дол. При цьому експортні постачання збільшилися на 12,6% - до 105,7 млн. дол., імпортні надходження скоротилися на 13% - до 28,6 млн. дол.

За його словами, сприяли активізації торговельно-економічних відносин Харківської області з Російською Федерацією обмін офіційними представницькими делегаціями та підписання ряду міжрегіональних документів, зокрема угод про співпрацю в різних галузях з Тюменською областю, автономним округом Ханти-Мансійська - Югри, Бєлгородською областю, а також ряду договорів про співпрацю на муніципальному рівні.

В цілому, за словами А.ПЕДЕШКО, за 1-й квартал 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зовнішньоторговельний обіг Харківської області збільшився на 24% - до 826,6 млн. дол. Експортні постачання збільшилися на 28,6% - до 390,9 млн. дол., імпортні надходження збільшилися на 19,8% - до 435,7 млн. дол. Відокремлене сальдо зовнішньої торгівлі в 1-му квартал 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 15 млн. дол. і становить 44,8 млн. дол.

А.ПЕДЕШКО відзначив, що 16 червня на сесії облради була затверджена Програма розвитку трансприкордонної співпраці Харківської області на 2011 - 2016 роки. За його словами, програма передбачає налагодження і розвиток взаємовигідних економічних, науково-технічних і культурних зв`язків Харківської області з регіонами суміжних держав.