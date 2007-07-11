У листопаді компанія ”AMCOR” запустить першу технологічну лінію в Дергачах

Харків. 11 липня. УНІАН. У листопаді компанія "AMCOR" запустить першу технологічну лінію на заводі в Дергачах у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, ця інформація пролунала під час зустрічі голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з директором по країнах Європи та СНД компанії "AMCOR Rentsch" Єжи ЧУБАКОМ.

Міжнародний концерн "AMCOR", який посідає провідне місце у пакувальній індустрії, розпочав будівництво фабрики в райцентрі Дергачі на Харківщині . Як повідомив Єжи ЧУБАК, проектом передбачена установка двох технологічних ліній з виробництва сигаретної упаковки. Першу з них планується запустити в листопаді 2007 р., другу - у першій половині 2008 р.

Нині у Дергачах розпочаті будівельні роботи, які протягом 2 місяців планується закінчити. У серпні на завод розпочне приходити устаткування. У жовтні - випробування першої технологічної лінії.

Після виходу на повну потужність на фабриці працюватиме приблизно 150 чоловік.

Загальний обсяг інвестицій становитиме близько 30 млн. євро. Єжи ЧУБАК відмовився назвати середню зарплату на підприємстві, але сказав, що матеріально працівників не образять.

"Ми не тільки даємо людям добре заробляти, але й пропонуємо їм ясні перспективи росту", - зазначив Єжи ЧУБАК.

За словами виконавчого директора "AMCOR Rentsch" у Харківській області Валерія ШАПОВАЛОВА, ключові менеджери вже приступили до роботи і зараз активно ведуть пошук виробничого персоналу. Клієнтами нового пакувального заводу стануть у першу чергу українські фабрики міжнародних тютюнових компаній, які зробили ставку на місцевих постачальників. Представники компанії також сподіваються, що з розвитком виробництва на заводі в Дергачах продукція "AMCOR Rentsch" поставлятиметься на експорт - до Росії та країн Європи.

Як зазначив А.АВАКОВ, те, що компанія планує працювати на експорт дуже важливо для Харківської області. Він дав доручення, як тільки перед "AMCOR Rentsch" постане питання експорту, підготувати і провести спільну нараду представників компанії, митниці, голови облдержадміністрації з тим, щоб оперативно вирішити можливі проблеми.

В "AMCOR Rentsch" не виключають, що крім заводу в Дергачах, компанія відкриє ще одне підприємство в Харківській області. "Як показує історія компанії і наш досвід, там, де ми починаємо працювати, після першого виробництва, дуже швидко ми будуємо вже новий завод - з випуску упаковки для продуктів харчування. Гадаю, Харківська область тут не буде виключенням", - сказав Єжи ЧУБАК.