На Харківщині незаконно використовується близько 2,4 тис. гектарів землі

Харків. 21 вересня. УНІАН. В Харківській області сьогодні незаконно використовується близько 2,4 тис. гектарів землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету прокурор області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, це самовільно зайняті землі, і їх незаконне використання спричинило збитки на суму 7,5 млн. грн.

Прокурор націлив Головне управління Держкомзему у Харківській області на необхідність вжити невідкладних заходів з усунення порушень під час реєстрації та видачі правовстановлюючих документів на землю і спільно з місцевими органами влади та самоврядування добитися поновлення прав громадян та інтересів держави.

За даними прокуратури області, борг з податку на землю зростає і станом на 1 вересня 2011 року становить 33,4 млн.грн. проти 12,9 млн.грн. станом на 1 січня. Заборгованість юридичних осіб з орендної плати за землю сьогодні 30 млн. грн. проти 26,7 млн. грн. на початку року.

При цьому прокурор підкреслив важливу роль органів влади у наведенні порядку.

«Місцевим органам влади та самоврядування у взаємодії з державною податковою службою необхідно окреслити коло суб’єктів господарювання, які тривалий час не сплачують орендну плату за використання землі, ініціювати пред’явлення позовів про розірвання з боржниками укладених договорів», - сказав Г.ТЮРІН.

Засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету проходить під головуванням губернатора Михайла ДОБКІНА. Його учасники розглядають питання дотримання законодавства України у сфері земельних відносин.

Як повідомляв УНІАН, промовляючи перед присутніми, М.ДОБКІН висловив сподівання, що нинішнє обговорення стане додатковим поштовхом у наведенні порядку в сфері земельних відносин в регіоні.

«Ми вже розглядали це питання минулого року, ухвалювали рішення, і сьогодні в міру обговорення ми зрозуміємо, як були виконані наші рішення, де ми досягли результату, а де нам необхідно посилити роботу», - сказав М.ДОБКІН.

Він також підкреслив, що на одному з останніх засідань Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ окреслив ряд проблем, які необхідно вирішити для успішного проведення реформ. Одна з таких проблем - наведення порядку в сфері земельних відносин.

«Були поставлені конкретні завдання і озвучені конкретні проблеми, і, на жаль, Харківська область теж звучала серед проблемних, зокрема, в питаннях розподілу повноважень між органами влади, переоцінки землі, несвоєчасної виплати орендної плати по паях, видачі державних актів на землю. Все це ми сьогодні будемо обговорювати. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова задасть новий тон роботі з наведення порядку в цій сфері», - наголосив М.ДОБКІН.