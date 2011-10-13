На Харківщині знято з реалізації 27 тонн небезпечних продуктів

Харків. 13 жовтня. УНІАН. На Харківщині обласна санітарно-епідеміологічна станція у вересні 2011 р. зняла з реалізації понад 26,5 тонн недоброякісних і небезпечних в епідемічному відношенні продуктів харчування.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

У облСЕС зазначають, що за вересень спеціалісти санстанції провели понад 1,4 тис. перевірок і зареєстрували порушення вимог санітарного законодавства під час 697 обстежень (49,4% загальної кількості).

Із 901 обстежених об’єктів харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі, порушення санітарних норм виявлені на 523 (58,1%) об’єктах, із 70 обстежень водогінних споруд під час 31 (44,3%) виявлені порушення, із 438 обстежених навчальних та оздоровчих закладів для дітей на 143 виявлені порушення санітарних норм (32,7%).

За місяць на порушників санітарного законодавства СЕС наклала 704 штрафи на суму 101,4 тис. грн. За реалізацію недоброякісної продукції застосовані 127 фінансових санкцій на суму понад 6,6 тис. грн., припинялася експлуатація 194 об’єктів підвищеного епідризику.