Салигін: Добкін залишиться мером Харкова і не піде у Верховну раду

Харків. 25 липня. УНІАН. Голова Харківсьокї облради, керівник обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН вважає, що мер Харкова Михайло ДОБКІН залишиться на цій посаді і не піде працювати у Верховну раду України.

Як повідомили кореспонденту у прес-службі Харківської облради, про це заявив В.САЛИГІН, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи підтрверджує керівник парторганізації, що М.ДОБКІН буде балотуватися в український парламент від Партії регіонів.

«Я вам рекомендую зайти на сайт обласного відділення Партії регіонів і почитати заяву Харківського обласного відділення Партії регіонів з цього приводу», - сказав В.САЛИГІН.

«Якщо партія вважатиме необхідним і довірить Михайлу ДОБКІНУ місце у списку, - зазначив В.САЛИГІН, - гадаю, він буде брати участь у виборчій кампанії. Тому що місце у виборчому списку передусім дозволяє людині провадити агітацію за цю партію під час виборчої кампанії до Верховної ради. Але можу вам гарантувати, як би хотілось цього комусь чи ні, Михайло ДОБКІН залишиться мером Харкова і не піде до Верховної ради. Розповсюдження подібної інформації – такі ж політичні спекуляції».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня обласне відділення Партії регіонів повідомило про те, міського голову Михайла ДОБКІНА призначено керівником Харківського міського виборчого штабу партії регіонів., і звернулося з проханням не спекулювати на цій темі.

«Як керівництво Харківського обласного відділення Партії регіонів і Харківської міської організації Партії регіонів, так і більш як 80-тисячна партійна організація, - йдеться в заяві, - обурені тим неконструктивізмом, що використають керівники «помаранчових» сил на території міста Харкова».

Харківське обласне відділення Партії регіонів повідомляє, - зазначили автори заяви, - «що Центральним штабом Партії регіонів Михайло ДОБКІН призначений керівником Харківського міського виборчого штабу з дострокових (спровокованих «помаранчовими» меншостями) виборах у Верховну раду України».

М.ДОБКІН, - заявили його однопартійці, - має бездоганний авторитет керівництва центральних органів Партії регіонів!».

Представники парторганізації ПР звернулися, зокрема, «до розсудливої частини «помаранчевих» сил з побажанням утриматися від методів явно нечистоплотної передвиборної кампанії й відмовитися від чергової спроби обману жителів Харківської області й міста Харкова».