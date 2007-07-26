«Держпром» втрачає шанси на місце в «Семи чудесах України»

Харків. 26 липня. УНІАН. Будинок «Держпрому» сьогодні опустився вниз у рейтингу прентендентів на місце в «Семи чудесах України».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході рейтингового голосування, яке триває в режимі on-line в Україні, «Держпром» протягом кількох останніх днів опустився на три сходинки вниз і нині перебуває на 19 місці.

За «Держром» проголосувало 3304 симпатиків.

На середнну дня 26 липня «Сімка» виглядає так:

1. Заповідник «Кам’янець» (16018)

2. Софіївка (12884)

3. Хортиця (12507)

4. Музей «Писанка»(10034)

5. Хотинська фортеця (9835)

6. Херсонес Таврійський (9451)

7. Києво-Печерська лавра (9443)

За тиждень втратили місця у «Сімці» Лівадійський палац (7858 – 8 місце) та Одеський оперний театр (7321- 11 місце). Їх обійшли Хотинська фортеця і Херсонес Таврійський.