«Держпром» втрачає шанси на місце в «Семи чудесах України»
Харків. 26 липня. УНІАН. Будинок «Держпрому» сьогодні опустився вниз у рейтингу прентендентів на місце в «Семи чудесах України».
Як передає кореспондент УНІАН, у ході рейтингового голосування, яке триває в режимі on-line в Україні, «Держпром» протягом кількох останніх днів опустився на три сходинки вниз і нині перебуває на 19 місці.
За «Держром» проголосувало 3304 симпатиків.
На середнну дня 26 липня «Сімка» виглядає так:
1. Заповідник «Кам’янець» (16018)
2. Софіївка (12884)
3. Хортиця (12507)
4. Музей «Писанка»(10034)
5. Хотинська фортеця (9835)
6. Херсонес Таврійський (9451)
7. Києво-Печерська лавра (9443)
За тиждень втратили місця у «Сімці» Лівадійський палац (7858 – 8 місце) та Одеський оперний театр (7321- 11 місце). Їх обійшли Хотинська фортеця і Херсонес Таврійський.