Чергова сесія облради відбудеться 31 липня

Харків. 26 липня. УНІАН. Чергове пленарне засідання XVII сесії Харківської облради відбудеться у вівторок, 31 липня.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради.

До порядку денного внесено 5 питань. Депутати розглянуть, зокрема, питання про зміни до бюджету, про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальних громад деяких будівель Харкова та про поліпшення житлових умов спортсменам-олімпійям.