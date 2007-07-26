Синчук не задоволений роботою міської прокурати

Харків. 26 липня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК висловив незадоволення роботою міської прокуратури.

Як передає «МедіаПорт», про це прокурор на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи у першому півріччі.

За словами В.СИНЧУКА, за багатьма зверненнями обласна прокуратура розпочала перевірки законності рішень, прийнятих на сесії міської ради, які торкаються землевідведення, хоча це – обов’язки прокуратури Харкова.

«Я незадоволений роботою. По місту спірні питання повинна вирішувати прокуратура міста без прокуратури області. Коли прокурор міста не володіє питаннями, які були на сесії, а мені надають документи, що було прийняте таке рішення, таке і таке, коли він не володіє, це дуже погано», - сказав В.СИНЧУК.