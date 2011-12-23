«Свободу», «Батьківщину» і КПУ об’єднали тарифи

Харків. 23 грудня. УНІАН. У Харкові представники ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та Комуністичної партії України пікетують сесію міської ради, висловлюючи протест проти підвищення в місті тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, кожна політична партія проводить окремий пікет.

Близько 50 активістів КПУ тримають символіку партії і транспаранти з написами: «Городской бюджет под контроль громады», «Нет повышению тарифов», «Нет росту цен и тарифов», «Цены и тарифы под контроль государства», «Нет коммунальному грабежу».

Комуністи наголошують, що, згідно із законодавством, різниця між собівартістю комунальних послуг і тарифом має покриватися за рахунок місцевого бюджету, а «не за рахунок простих харків’ян». Активісти підкреслили, що Харківський міськвиконком ухвалив «абсурдні норми й тарифи» на послуги ЖКГ, та висловили переконання, що «під виглядом підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня міська влада готує чергову аферу».

Пікетувальники ухвалили звернення до депутатів Харківської міськради з вимогою переглянути й відмінити рішення міськвиконкому про підвищення тарифів.

Близько 50 активістів ВО «Свобода», які також зібралися на площі Конституції перед Харківським міськвиконкомом і протестують проти підвищення квартплати, тримають національні прапори, символіку ВО «Свобода» і транспаранти з написами: «Квартирна плата від Партії регіонів – це Харків без харківців», «Кернесе! Оплати наше «Покращення життя вже сьогодні», «Ви ще не віддали нам останню сорочку? Ми йдемо до вас (Г. Кернес)».

Сесію Харківської міськради також пікетують близько 100 активістів ВО «Батьківщина». Люди тримають національні прапори, прапори ВО «Батьківщина», БЮТ, організації «Батьківщина молода» і транспаранти з написами: «Так і будуть обдирати, якщо будемо мовчати», «Остановите грабеж», «Вы обогащаетесь – мы нищаем». Опозиціонери вимагають провести відкритий розрахунок тарифів ЖКГ і відкриті громадські слухання з приводу підвищення квартплати.

На думку заступника голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Валерія ДУДКА, на сьогодні немає жодних підстав для підвищення комунальних тарифів, «оскільки внутрішньоквартальні дороги й тротуари сьогодні не ремонтуються та не подорожчала земля».

Він зазначав, що на сесії міськради, яка проходить у ці хвилини, депутати від ВО «Батьківщина» виголосять заяву з вимогою відмінити підвищення тарифів. За словами В.ДУДКА, за це на сьогодні вже зібрано близько 5 тисяч підписів харків’ян.

Довідка УНІАН. 20 грудня виконавчий комітет Харківської міськради затвердив нові тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій комунальної форми власності. Нові тарифи квартплати набудуть чинності з 1 січня 2012 р. Тариф буде розраховуватися для кожного будинку окремо. Мінімальний тариф становить 0,79 грн. за 1 кв. м, максимальний - 2,995 грн. Із 23 видів послуг, передбачених методикою формування тарифу, затверджено 11. Інші види послуг, як і в попередні роки, фінансуватимуть із міського бюджету. Міськвиконком підвищив норму вивозу твердих побутових відходів в 1,3 рази та встановив її в розмірі 6 літрів на день.