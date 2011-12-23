У Харкові «мінували» автодорожний університет

Харків. 23 грудня. УНІАН. Через повідомлення про замінування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету евакуйовано студентів та працівників закладу.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

За його словами, невідомий чоловік також повідомив про те, що в одному з приміщень цього університету розлита ртуть.

І.ЛУПАНДІН зазначив, що одразу до головного корпусу ХНАДУ, який розташований на вулиці Петровського, виїхав один автомобіль хімічного захисту та один пожежний автомобіль. Про дзвінок повідомлено до управління СБУ та міліції.

За словами І.ЛУПАНДІНА, з приміщення вишу було евакуйовано кількасот осіб. Тривають пошуки вибухівки та ртуті. Наразі небезпечних речовин не виявлено.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН повідомили, що дзвінок про замінування університету надійшов до диспетчерської служби «01» від невідомого чоловіка із телефонного автомата близько 13:00. «Імовірно, дзвонив студент», - зазначили у ВЗГ.