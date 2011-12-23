Міліція шукає телефонного «терориста»

Харків. 23 грудня. УНІАН. Київський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про замінування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, правоохоронці працюють над встановленням та затриманням особи зловмисника, який повідомив про замінування.

У ВЗГ зауважили, що після повідомлення про замінування головного корпусу ХНАДУ із навчального закладу було евакуйовано 2,5 тис. студентів та працівників, а також перекрито рух транспорту та пішоходів на прилеглій території.

Спеціалісти вибухово-технічної служби обстежили 15 тис. кв. м території приміщення. Жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13:00 невідомий чоловік телефоном повідомив про те, що в одному з приміщень ХНАДУ розлито ртуть, а вся будівля замінована. На місці пригоди працювали спеціалісти вибухово-технічної служби, слідчо-оперативна група, працівники МНС, лікарі швидкої медичної допомоги.