У Харкові «мінували» Палац спорту

Харків. 13 лютого. УНІАН. У Харкові невідомий сповістив про замінування приміщення Палацу Спорту.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про замінування приміщення, де на той момент проходила виставка ювелірних виробів, надійшло до правоохоронців 12 лютого о 15.55.

Із приміщення Палацу Спорту одразу було евакуйовано 500 осіб. Протягом години спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб обласного управління міліції провели огляд Палацу Спорту, перевіривши понад 13,5 тис. кв. метрів площі. Вибухових пристроїв не виявлено. Порушень громадського порядку не відбувалося.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), санкцією якої передбачене покарання від штрафу до обмеження волі на термін до 5 років. Триває слідство.