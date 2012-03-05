Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові пограбовано дві ювелірні крамниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, обидва пограбування сталися у неділю, 4 березня.

Згідно з інформацією, 4 березня близько 11.25 до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції звернулася 49-річна місцева мешканка, приватний підприємець, з заявою про те що невідомі особи скоїли розбійний напад на її ювелірний магазин. Жінка розповіла, що близько 11.20 до приміщення магазину, розташованого по вулиці Сергія Грицівця, зайшли двоє чоловіків та під загрозою предмету, схожого на пістолет, заволоділи ювелірними виробами, після чого одразу зникли.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУ МВС України в Харківській області, керівництво Орджонікідзевського РВ, слідчо-оперативна група, працівники загону «Беркут», кінологічна служба та експерти-криміналісти.

Того ж дня до Московського райвідділу міліції звернулася 38-річна жінка, яка працює продавцем в ювелірному магазині. Вона телефоном повідомила правоохоронцям, що двоє невідомих, погрожуючи предметами, схожими на пістолети, розбили скло на вітрині та, заволодівши виробами із золота, зникли з місця злочину.

За обома фактами порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Даний злочин карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Правоохоронцями було встановлено, що обидва магазини знаходилися під охороною. Міліція встановлює всі обставини події, уточнюється перелік викрадених прикрас та сума збитку. Триває слідство.