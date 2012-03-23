У Харкові за хабарництво судитимуть заступника начвідділу митної варти

Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові за хабарництво судитимуть заступника начальника відділу митної варти Харківської обласної митниці.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра БАБІКОВА.

За його даними, в ході слідства правоохоронці встановили, що заступник начальника відділу митної варти систематично вимагав та отримував хабарі від громадян.

О.БАБІКОВ повідомив, що 24 січня посадовець вимагав та отримав від громадянина 500 дол. за надання можливості безперешкодно торгувати безакцизними тютюновими виробами іноземного виробництва, які ввозилися на територію України з порушенням митних правил, а також за непритягнення до адміністративної відповідальності за ці правопорушення.

Слідчий відділ прокуратури стосовно посадовця 24 січня порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). На цей час досудове слідство завершене. Справу направлено до суду для розгляду по суті.