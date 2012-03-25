Харків. 25 березня. УНІАН. Синоптики прогнозують погіршення погоди на території України.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 26 березня очікується мінлива хмарність. Вночі, вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в західних та північних областях 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 10-14°.

У Києві та Київській області вночі, вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.