В колонії спростовують заяви про побиття Тимошенко та її голодування (доповнена)

Харків. 24 квітня. УНІАН. Керівництво Качанівської колонії спростовує заяви адвоката Сергія Власенка про застосування фізичної сили до його підзахисної, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков повідомив на брифінгу, що в установі прокуратура і пенітенціарної служба проводять перевірку щодо заяв адвокатів та самої Ю.Тимошенко про її побиття.

За його словами, Ю.Тимошенко писала заяву з проханням про надання медичної допомоги в стаціонарі. За рішенням міжнародної медичної комісії, 20 квітня екс-прем’єра перевели у Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», де вона «від лікування відмовилася», додав І.Ковпащиков.

При цьому він категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

І.Ковпащиков зазначив, що подібні заяви заважають діяльності колонії, і якщо захисники екс-прем’єра продовжуватимуть розповсюджувати неправдиву інформацію, то керівництво колонії подаватиме позов до них.

За словами начальника сектору охорони здоров’я Управління ДПтС в Харківській області Дмитра Курушина, після прибуття до лікарні Ю.Тимошенко «не пред’являла претензій» і відмовилась пройти медогляд. «На видимих ділянках тіла слідів побиття помічено не було. В колонії вона також відмовилась від медичного огляду», - сказав Д.Курушин.

На запитання журналістів, чи голодує вона як, про це заявляв С.Власенко, І.Ковпащиков зазначив, що голодування – це коли є письмова заява.

Відповідаючи на запитання, як Ю.Тимошенко вивозили з колонії, І.Ковпащиков зазначив, що «сходами їй допомагали йти наші співробітники».

У свою чергу, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін сьогодні на брифінгу повідомив журналістам, що Ю.Тимошенко у своїй заяві щодо подій 20 квітня вказує, що під час доправлення до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові їй заламували руки троє працівників Качанівської виправної колонії.

За словами Г.Тюріна, у своїй заяві Ю.Тимошенко вказує на те, що троє працівників виправного закладу, де екс-прем’єр відбуває покарання, застосовували стосовно неї «міри фізичного впливу».

«Це робітники колонії. Двох вона чітко вказує, оскільки вона знає, хто вони і їх посади, прізвища третього вона не знає, але хто він - вона знає», - сказав прокурор.

Г.Тюрін наголосив, що «прокурорська перевірка не знайшла підтвердження» того, що Ю.Тимошенко били та заламували їй руки та ноги.

За його словами, екс-прем’єрові запропонували медично засвідчити отримані травми, однак вона відмовилася від послуг судово-медичного експерта.

Г.Тюрін зазначив, що Ю.Тимошенко пропонувала працівникам прокуратури оглянути отримані нею пошкодження. Однак, за словами прокурора, у цьому їй було відмовлено, оскільки, відповідно до чинного законодавства, оглядати ув’язнених має право тільки особа однією з ув’язненим статі. «Було запропоновано нею, щоб якісь частини тіла оглянув працівник прокуратури, на що було сказано, що це неможливо», - зазначив він.

Г.Тюрін підкреслив, що Ю.Тимошенко відмовлено в порушенні кримінальної справи через відсутність складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії 20 квітня. За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.