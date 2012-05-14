Харків. 14 травня. УНІАН. 11 травня УЄФА отримала в управління стадіони в Україні та Польщі, де відбуватимуться матчі Євро-2012.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник УЄФА Polska Eва Прокопяк, яка відмовилась уточнити, скільки європейська футбольна федерація вилатить за оренду цих об`єктів власникам, якими у Польщі є польський уряд та міста-організатори чемпіонату.

«Це комерційна таємниця. Ми не говоримо, скільки ми платимо за оренду стадіонів», - сказала вона.

Е.Прокопяк повідомила, що УЄФА поверне стадіони власникам найпізніше через 4 дні після завершення останнього матчу чемпіонату.

«Ми не приймаємо стадіонів в урочистій атмосфері, немає вручання ключів і перерізання червоних смужок», - додала вона.

Як уточнила Е.Прокопяк, УЄФА з 11 травня отримає в управління стадіони як у Польщі, так і в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Польща витратила на будівництво та реконструкцію чотирьох стадіонів, де відбуватимуться матчі Євро-2012, близько 1,4 млрд доларів.