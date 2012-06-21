Опозиція і влада розходяться в оцінках Євро-2012

Харків. 21 червня. УНІАН. Фракція «Батьківщини» в Харківській обласній раді заявила про необхідність розслідування ефективності використання коштів при підготовці і проведенні в області Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, вимоги опозиції оприлюднив на сесії облради депутат-бютівець Іван Варченко.

Як зазначається у заяві, «протягом кількох останніх місяців спостерігається маніпуляція з цифрами коштів, витрачених на підготовку і проведення Євро-2012 - інформуючи про видатки на чемпіонат з державного та місцевих бюджетів, представники Кабміну дозволяють собі розбіжність у кілька разів – від 40-45 до 110 млрд грн». Суттєві розбіжності, наголосив депутат, є і в цифрах витрат, які наводяться посадовцями Харківщини.

У зв’язку з чим фракція зажадала від облдержадміністрації на наступній сесії облради подати звіт про використання коштів. Зокрема, бютівців цікавить «інформація про об’єкти, на які здійснювалися видатки, про підприємства, які проводили роботи або надавали послуги, про суму видатків і перелік конкретних виконаних робіт та послуг», а також - «які видатки було проведено з дотриманням тендерних процедур, які - ні і чому».

Крім того, бютівці просять надати інформацію про те, чи залучалися кошти приватних інвесторів на впорядкування фасадів та прибудинкових територій, які готелі та гуртожитки облаштовувалися до Євро-2012 із залученням державних та комунальних коштів, у яких сумах, яка наповнюваність цих об’єктів була протягом чемпіонату і якого економічного ефекту досягнуто, скільки бюджетних коштів додатково було залучено на об’єкти туристичної інфраструктури і який економічний ефект від того.

У заяві бютівці подякували «тисячам харків’ян, які власною гостинністю, дружніми посмішками та допомогою іноземним гостям значною мірою виправляли той негативний імідж, який сформувала влада про Україну. Маємо на увазі і переслідування опозиції, і нестримну патологічну жадібність у формуванні цін на готелі, і знищення природи та тварин. Ми вдячні тим, хто у зв’язку з цим запросив безкоштовно європейських гостей до себе додому, тим автолюбителям та таксистам, які не гналися за надприбутком, підвозячи німця чи голландця. Кожному, хто додав позитивного враження від України і українців. Не потрібно маніпулювати. Ми бачимо, що у Харкові щось зроблено. Це щось має конкретну ціну. Назвіть цю ціну».

Промовляючи у відповідь, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав усіх з успіхом і з великим футбольним святом Євро-2012, зазначивши, що інфраструктура і досвід, які придбав Харків за час проведення Турніру, приноситимуть користь довгі роки. «Хтось хоче виміряти її фінансами, хтось політичними амбіціями, намагаючись заявляти, що все не так і все погано», - сказав М.Добкін.

Водночас губернатор заявив, що розуміє те, як важко пережити великий успіх Євро-2012 усім, хто не любить Україну, тим, хто створював антиукраїнську кампанію в іноземній пресі. Але, на його думку, Харків і Україна успішно проводить Євро-2012, «незважаючи на вереск і писк всіляких букашок, починаючи з тих, хто має в кишені депутатське посвідчення, виписане у Бундестазі, чи депутатське посвідчення, виписане по прохідних списках БЮТ і КПУ».

За словами М.Добкіна, «підсумки того, що відбувається в нашому місті і нашій країні, ми будемо підбивати ще довго. Незважаючи ні на що, на сьогоднішній момент можна говорити, що вся інфраструктура, яку набуло наше місто і наша країна, той досвід, який отримали наші медики, працівники правоохоронних органів, бізнесмени та прості харків`яни, будуть приносити нам користь довгі роки».

Виступаючи перед депутатами, губернатор заявив: «Ми впоралися всі разом з дуже складним, амбітним завданням на найвищому рівні, так, як від нас ніхто не очікував. Це не просто дає нам право пишатися собою, ми можемо відчувати себе впевненими у вирішенні ще більш складних завдань, з якими, без сумніву, впораємося, і наведемо порядок у власному домі». Якщо комусь щось потрібно довідатися конкретніше, сказав М.Добкін, «то будь ласка - канцелярія відкрита».

Довідка УНІАН. Згідно з проектом рішення сесії облради, всього у 2012 р. на реалізацію обласної цільової програми підготовки та проведення в регіоні Євро-2012 було заплановано виділити 1 млрд 908 тис грн, з них 44,51 млн грн - з обласного бюджету, 1 млрд 145 млн грн - з бюджету Харкова і 302 тис грн - з інших джерел.