У Харкові затримано іноземця, у якого було виявлено наркотики

Харків. 22 червня. УНІАН. У Харкові правоохоронці затримали іноземного громадянина - пасажира потягу міждержавного сполучення, у якого було виявлено наркотики.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Південній залізниці, 21 червня працівники лінійного відділу на станції Харків-Пасажирський в ході відпрацюванні потягу затримали 45-річного громадянина іншої держави, у якого виявили та вилучили поліетиленовий пакунок з фольгою, в якому знаходилося близько 2 грамів сильнодіючого психотропного засобу - гашишу.

Зі слів затриманого, наркотики він зберігав для власного споживання. Наразі громадянин затриманий у порядку ст. 115 КПК України. Кримінальна справа порушена за ч.1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років. Триває розслідування.