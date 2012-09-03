Прологаєва завоювала другу золоту медаль на Паралімпійських іграх

Харків. 3 вересня. УНІАН. Харків`янка Наталія Прологаєва завоювала другу золоту медаль у плаванні на XIV літніх Паралімпійських іграх, які проходять в Лондоні.

Cпортсменка виграла дистанцію в 200 м комплексним стилем. Н.Прологаєва встановила новий світовий рекорд з часом 3:13.43, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У харківської плавчині вже є «золото» лондонських Паралімпійських ігор - на дистанції 50 м вільним стилем.