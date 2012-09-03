Прологаєва завоювала другу золоту медаль на Паралімпійських іграх
10:17, 03 вересня 2012Харьків
0 0
Харків’янка встановила світовий рекорд
Харків. 3 вересня. УНІАН. Харків`янка Наталія Прологаєва завоювала другу золоту медаль у плаванні на XIV літніх Паралімпійських іграх, які проходять в Лондоні.
Cпортсменка виграла дистанцію в 200 м комплексним стилем. Н.Прологаєва встановила новий світовий рекорд з часом 3:13.43, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
У харківської плавчині вже є «золото» лондонських Паралімпійських ігор - на дистанції 50 м вільним стилем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter