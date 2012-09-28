Добкін обговорив з Послом ФРН питання співпраці

Харків. 28 вересня. УНІАН. Сьогодні відбулася зустріч голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина Крістофом Вайлем.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, під час зустрічі сторони обговорили перспективи взаємовигідного співробітництва між Харківською областю і ФРН.

Зокрема, М.Добкін відзначив нові можливості, які відкриваються в цій сфері у зв`язку з відкриттям Почесного консульства Федеративної Республіки Німеччина в Харкові і введенням на посаду Почесного консула Тетяни Гавриш.

«Я вітаю ваше рішення про відкриття Почесного консульства в Харкові. Тетяна Гавриш - гідний представник Федеративної Республіки Німеччина в Харкові. Вона має можливість контактувати і з обласною, і міською владою, і будь-які її прохання будуть обов`язково підтримані з нашого боку, якщо це буде можливим», - сказав М.Добкін.

«Місто і весь регіон мають дуже великий економічний, науковий, культурний потенціал, і чим краще ми будемо його використовувати, тим багатшим буде наш внесок у розвиток двосторонніх відносин. Пані Гавриш знає, що вона не тільки повинна представляти тут інтереси Німеччини, але й має дбати про розвиток партнерства», - сказав у свою чергу Кристоф Вайль.