Двоє росіян намагалися вивезти з України контрабандний вантаж

Харків. 14 листопада. УНІАН. Харківські прикордонники затримали двох громадян Росії, які поза пунктом пропуску в Харківській області намагалися вивезти з України контрабандний вантаж.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Мирон Сидор, спробу незаконного перетину державного кордону двоє росіян робили 13 листопада на автомобілі ГАЗ у напрямку від населеного пункту Гатище (Україна) до Нової Таволжанки (РФ).

В автомобілі, який був затриманий на відстані 100 метрів від держкордону, прикордонники виявили контрабандний товар, зокрема зварювальні апарати, дриль, зварювальну маску, електроди.

Затриманих, які вчинили адміністративне порушення, було доставлено до відділу прикордонної служби «Вовчанськ». Розгляд справ відбудеться у Вовчанському районному суді, повідомив М.Сидор.