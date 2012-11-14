На українсько-російському кордоні встановлено 13 знаків

Харків. 14 листопада. УНІАН. На українсько-російському кордоні від початку демаркаційних робіт встановлено 13 основних прикордонних знаків.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, нагадавши, що встановлення першого основного прикордонного знака на кордоні України та Росії відбулося 7 листопада неподалік населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині.

Загалом, як зазначили у прикордонному відомстві, стадія проведення польових робіт з виносу лінії державного кордону на місцевість розпочалася на кордоні з Росією у квітні цього року.

Відтоді міждержавній комісії вдалося повністю визначити проходження лінії держкордону на Чернігівсько-Брянській ділянці із зазначенням точок для встановлення 631 прикордонного знаку на 222 кілометрах, і узгодити її вздовж 56 кілометрів на Сумсько-Брянському відрізку, уточнивши точки розташування ще 207 знаків, йдеться в повідомленні.

За нормами, визначеними режимом державного кордону, всі роботи на рубежі проводитимуться із обов’язковим попередженням суміжної сторони, відзначили в Державній прикордонній службі України.

Загалом протяжність сухопутної ділянки українсько-російської межі становить майже 1975 кілометрів. В середньому, в залежності від рельєфу, на одному кілометрі кордону мають бути встановлені 3-4 основних знаки. Щоб демаркувати відстань від Сеньківки до Азову, в Україні на складах вже є достатня кількість знаків, запевняють прикордонники.