Директор ПП «нагрів» державу на 5,3 млн грн - МВС

Харків. 14 листопада. УНІАН. Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю харківської обласної міліції викрили директора одного з приватних підприємств, який завдав державі збитків на суму понад 5,3 млн грн.

Як повідомили УІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, минулого року підприємець створив фіктивне підприємство, через розрахункові рахунки якого здійснював безтоварні операції, унаслідок чого сформував податковий кредит з податку на додану вартість.

В результаті протиправних дій державі завдано збитків на суму понад 5,3 млн грн.

Слідчим управлінням з Головного Управління МВСУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.