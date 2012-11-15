«Харьковская сирень» заново відкриває імена відомих земляків - Маренич

Харків. 15 листопада. УНІАН. «Харьковская сирень» заново відкриває імена відомих земляків.

Про це сказала в ефірі обласного радіо співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень», начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич, повідомляє сайт ОДА.

За її словами, в рамках V кінофестивалю «Харьковская сирень» планується відкрити меморіальну дошку засновнику Одеської кіностудії, харків`янину Дмитру Харитонову. Вона буде встановлена на будинку по вулиці Сумській, де Харитонов жив і мав майстерню.

«Також готується до друку книга про Дмитра Харитонова. Це блискуче видання з великою кількістю фотографій, і я дуже вдячна кінознавцю Володимиру Миславському за його пошукову роботу. Крім яскравої обкладинки нашого кінофесту, він унікальний в тому сенсі, що ми єдині провадимо активну пошукову діяльність в архівах за різною тематикою. Ми заново відкриваємо імена наших відомих земляків і повертаємо їх широкій громадськості. Дмитро Харитонов – це ще одне ім’я», – сказала В.Маренич.