Дулуб заявляє, що комунальні тарифи на Харківщині не зростатимуть

Харків. 20 листопада. УНІАН. Жодного збільшення комунальних тарифів на території Харківської області не планується.

Про це заявив на прес-конференції перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, повідомляє сайт ХОДА.

«На сьогодні жодного збільшення тарифів на території Харківської області не планується. Тому що, починаючи з серпня 2010 року, ціна на природний газ, який поставляється нашим комунальним підприємствам, що виробляють теплову енергію, постійна, не змінюється і становить 1309,2 грн. з ПДВ за 1 тис. куб. м газу», - сказав В.Дулуб.

За його словами, недопущення підвищення тарифу вдається досягти завдяки заміні обладнання на більш сучасне, що має більш високий ККД, зменшенню втрати при виробленні тепла та передачі його споживачеві, переходу на альтернативні види опалення.