На Харківщині різні види соціальної допомоги отримують 260 тисяч осіб - Захуцька

Харків. 11 грудня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині різні види соціальних допомог отримують майже 260 тисяч отримувачів.

Про це повідомила на ході прес-конференції начальник Головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА Олена Захуцька.

За її даними, витрати на виплату цих допомог становлять понад 1 млрд 800 млн грн.

«На сьогоднішній день існує понад 26 видів різних соціальних допомог. Із року в рік держава гарантує більшу соціальну підтримку, і вводяться нові допомоги. Найбільша кількість отримувачів - це, безумовно, допомога сім’ям з дітьми. Сюди відноситься допомога при народженні дитини, допомога по виплаті до трьох років, допомога по вагітності та пологах», - передає слова О.Захуцької сайт ХОДА.

Зокрема, вона зазначила, що цього року 5 разів збільшувалися розміри виплат з народження дитини.

«З грудня місяця цього року допомога по народженню на першу дитину становить 28 тис 830 грн., на другу дитину - 57 тис 660 грн., на третю і наступну дитину - 115 тис 320 грн. Ця допомога виплачується одноразово в розмірі 9 тис 610 грн. На першу дитину наступні виплати йдуть протягом двох років, на другу дитину виплата проводиться протягом чотирьох років, на третю і наступну - протягом шести років», - повідомила О.Захуцька.

Також, завдяки соціальним ініціативам Президента України, багато уваги приділяється допомозі малозабезпеченим сім’ям. За словами О.Захуцької, відбулося збільшення отримувачів на 36%. Кожна сім’я отримала додатково, залежно від складу родини, від 173 до 232 грн. Крім цього, в десять разів збільшилася допомога з догляду за психічно хворими.