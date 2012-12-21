Добкін не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі
«Уболівальники не відчують»
Харків. 21 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав на прес-конференції, коментуючи заяву президента футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського про те, що він припинить фінансування клубу, якщо стадіон «Металіст» буде переданий у комунальну власність міста Харкова.
За словами губернатора, свого часу на будівництво стадіону «Металіст» «були виділені колосальні кошти» з міського, обласного і державного бюджету. І сьогодні цей об`єкт може й має «приносити прибуток» і було б абсолютне неправильно цим не скористатися.
«Хто це робитиме – ФК «Металіст», область чи місто – це питання вже внутрішньої домовленості», - наголосив М.Добкін.
Він відзначив, що у міста, області й, напевно, у ФК «Металіст» «є чітке бачення, як управляти цим об`єктом без збитку основної діяльності, і у разі, якщо цей багатопрофільний об`єкт прийматиме різні змагання і управлятиметься містом чи областю, він приноситиме доходи в казну».
«Я не знаю, що там заявив пан Ярославський, я хочу вам сказати, що якщо слідувати цій логіці, то тоді, якщо він там єдиний інвестор, у нього має бути договір, де було б чітко прописано, що якщо він вкладає гроші – він претендує на власність цього стадіону. Але давайте порахуємо, хто і скільки вклав коштів. Давайте приплюсуємо сюди залишкову вартість стадіону, який був, адже він виріс не на порожньому місці, не в чистому полі. Там була будова, яка мала балансову вартість», - наголосив М.Добкін.
Він повідомив, що діяльність стадіону перевіряють ревізори.
«Якщо говорити про вартість утримання цього стадіону, то на сьогоднішній момент там працює Державна фінансова інспекція. Вони дадуть свої розрахунки – куди і хто витрачає кошти. Ми, напевно, після нового року подивимося баланси, розберемося, що з ним робити. Я чув цифри – 20 мільйонів. Ну так здається, це зі стелі взято, я чув інші цифри», - сказав М.Добкін. (Раніше О.Ярославський заявляв, що експлуатація стадіону «Металіст» обходиться в 20 млн. грн на рік, бюджет ФК «Металіст» становить 48 млн. дол на рік – УНІАН.)
Губернатор вважає, що місту і області під силу утримання обласного спортивного комплексу «Металіст».
«Нічого страшного, адже ми витрачали на утримання оперного театру близько 30 млн. грн з обласного бюджету, не розсипалася ж будівля, стоїть сьогодні й ще буде 100 років стояти», - сказав губернатор і зазначив: «Тому емоції в бік. Чиста математика. Розберемося».
Він також висловив переконання, що вболівальники ФК «Металіст» жодним чином не відчують, що сталося, якщо буде передача стадіону місту або він залишиться в управлінні області.
«ФК «Металіст» як грав, так і гратиме, і ніякі додаткові витрати тягарем на футбольний клуб не ляжуть», - сказав М.Добкін.
«Розберемося. Я не думаю, що є привід загострювати на цьому увагу. Є амбіції. Ось їх треба прибрати в бік, подивитися тверезо на цю ситуацію і ухвалити правове рішення», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.
19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова.
20 грудня в інтерв`ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв`язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.
Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.
Сьогодні в інтерв`ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.
Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.
Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославского (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.
На знімках: (внизу) стадіон «Металіст».