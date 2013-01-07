У Харкові 3-річний хлопчик випав з 8-го поверху і залишився живим

12:53, 07 січня 2013
Харьків
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Розбирається міліція

Харків. 7 січня. УНІАН. У Харкові трирічний хлопчик випав з восьмого поверху і залишився живим.

Як сьогодні повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 5 січня о 14.25 до оператора гарячої лінії «102» надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався в Московському районі Харкова.

На проспекті Тракторобудівників з 8-го поверху житлового будинку випала малолітня дитина. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група Московського райвідділу міліції.

Правоохоронці встановили, що в одній з квартир житлового будинку, де стався випадок, живе подружжя з дитиною. Трирічний малюк, знаходячись біля вікна, випадково випав з нього та потрапив у сніговий замет, відтак залишився живий. Дитину одразу було госпіталізовано до місцевої лікарні міста Харкова.

Працівники міліції проводять подальшу перевірку за цим фактом.
 

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