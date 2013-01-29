ДТП за участю інкасаторського авто спровокував п’яний водій «Жигулів» – МВС

Харків. 29 січня. УНІАН. Лобове зіткнення інкасаторського позашляховика Hyundai Tucson та автомобіля ВАЗ-21063, яке сталося у Красноградському районі Харківської області, спровокував водій легковика.

Як заявили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, водій автомобіля ВАЗ-21063 в момент скоєння ДТП знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

За даними міліції, під час службового розслідування було встановлено, що троє жителів Красноградського району після спільного вживання спиртних напоїв виїхали на автомобілі ВАЗ-21063 з одного із сіл до Краснограда.

На 107 км автошляху Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в службовий автомобіль Hyundai Tucson спеціального підрозділу Служби інкасації Управління державної служби охорони, який виконував службове завдання по супроводженню уповноважених осіб одного з банків Харкова, здійснюючи інкасацію грошових коштів цього банку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗ-21063 загинув на місці, один із пасажирів втік із місця події, його місце знаходження встановлюється. Другий пасажир отримав незначні тілесні ушкодження. За результатами медичного обстеження, вміст алкоголю в його крові становив 2,3 проміле.

Також тілесні ушкодження отримав вільнонайманий водій автомобіля УДСО (зараз вирішується питання про його госпіталізацію) та молодший інспектор супроводження, старший прапорщик міліції, який на цей час знаходиться в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в Красноградському районі Харківської області внаслідок лобового зіткнення інкасаторського автомобіля Hyundai Tucson, який належить Управлінню державної служби охорони (УДСО), та легковика ВАЗ-2106 загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

Дані про подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокуратур району розпочала кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).