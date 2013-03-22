Харківський аеропорт у січні - лютому збільшив пасажиропотік на 53%

Харків. 22 березня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» протягом двох перших місяців 2013 року обслужив понад 69,7 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, обсяги перевезень перевищили показник за січень-лютий минулого року на 53% (у 2012 році за аналогічний період послугами аеропорту скористалися 45,7 тис. пасажирів).

Згідно з повідомленням, лише у лютому 2013 р.року обсяг пасажиропотоку становив 33,2 тис. осіб, що на 46% більше, ніж минулого року (22,6 тис.).

Традиційно міжнародні пасажироперевезення превалюють над внутрішніми. Так, у січні-лютому 2013 року на міжнародних рейсах було перевезено 57,8 тис. пасажирів (що на 62% більше, ніж за аналогічний період 2012 року - 35,6 тис. осіб), тоді як на внутрішніх - 12 тис. у цьому році і 10 тис. - в січні-лютому минулого року. Послугами міжнародних рейсів безпосередньо в лютому 2013 року скористалися 27,6 тис. осіб, тоді як минулого року цей показник був на 65% нижче - 16,7 тис. чоловік.

У січні-лютому 2013 року з харківського аеропорту було здійснено 628 літаковильотів - на 8% більше, ніж минулого року (582 рейси), з них міжнародні рейси становили 387 (+12%), внутрішні - 241 (+3%). Безпосередньо у лютому цього року виконано 305 літаковильотів (+3%), з них міжнародних - 187 (+7%), внутрішніх - 118 (-2%).

В цілому, зазначає прес-служба, аеропорт продовжує нарощувати динаміку пасажироперевезень, перш за все на міжнародних напрямах, шляхом відкриття низки нових перспективних маршрутів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів і обслужив 5 161 рейс - на 29% більше, ніж роком раніше.

У 2013 році аеропорт «Харків» планує збільшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тис. осіб.

У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків» виріс на 26,8% порівняно з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, в 2005-2012 рр. - президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА