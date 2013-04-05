Науковців дивують заяви про небезпеку видобутку нетрадиційного газу на густонаселених територіях

Харків. 5 квітня. УНІАН. Харківські науковці, які багато років займаються вивченням усіх аспектів видобутку газу, у тому числі й нетрадиційного, здивовані заявами про небезпеку видобутку нетрадиційного газу на густонаселених територіях, які пролунали 4 квітня в Харкові.

Зокрема, свою категоричну незгоду з такими заявами у бесіді з журналістами висловив директор філії Українського науково-дослідного інституту природних газів ДК «Укргаздвидобування» НАК «Нафтогаз України» Сергій Кривуля, який у своїй роботі багато уваги приділяє питанням екологічної безпеки видобутку газу.

Директор ДПУ «Шебелинкагазвидобування» Юрій Фесенко у свою чергу, коментуючи заяви, що пролунали, заявив про те, що вони не тільки не відповідають дійсності, але й свідчать про некомпетентність та некоректність висловів, які дозволяють собі представники економічних програм громадської організації.

Як повідомлялося, 4 квітня у Харкові відбулося засідання круглого столу на тему «Екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні: проблеми та шляхи рішення». В ході засідання координатор економічних програм громадського руху «Український вибір» Володимир Воюш заявив, що в Україні компанія «Shell», яка уклала угоду з українським урядом, збирається видобувати сланцевий газ у густонаселених районах - на Юзівській площі (Харківська і Донецька області), у той же час як в США видобуток методом фрекінгу проводиться лише у малонаселених місцевостях.

На знімках: газові свердловини у США.