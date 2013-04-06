Металіст повертає собі друге місце. Поки що

Харків. 6 квітня. УНІАН. У Харкові завершився останній матч дня в рамках української футбольної Прем`єр-ліги, в якій «Металіст» виграв у полтавської «Ворскли» і вийшов на друге місце в турнірній таблиці.

Як передає кореспондент УНІАН, в Харкові зійшлися третя команда Прем`єр-ліги, яка веде боротьбу за друге місце і участь в Лізі чемпіонів, і полтавський колектив, який знаходиться в нижній частині турнірної таблиці.

Вже перша атака харків`ян у цьому матчі, на 35-й секунді завершилася точним ударом Хавьєра Клейтона – 1:0. Після цього моменту «Металіст» атакував весь перший тайм, але голів більше не забив. У другій половині гри «Ворскла» перехопила ініціативу, багато атакувала, але забити також не змогла.

В інших матчах дня, безпосередній суперник «Металіста» в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці дніпропетровське «Дніпро» сьогодні програло полтавській «Ворсклі» на своєму полі - 1:2, запорізький «Металург» і київський «Арсенал» зіграли внічию - 0:0, а маріупольський «Іллічівець» програв «Кривбасу» з Кривого Рогу - 0:1.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбудеться центральний матч туру «Динамо» - «Шахтар». На даний момент «Металіст» випереджає «Динамо» в турнірній таблиці на 2 очки.