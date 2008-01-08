Морози на Харківщині тривають

Харків. 8 січня. УНІАН. На Харківщині впродовж наступних днів утримуватиметься морозна погода.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними місцевих синоптиків, сьогодні вночі в Харківській області температура повітря становитиме від 15° до 20° морозу. 9 січня вдень – від 7° до 12° нижче нуля. Без опадів, вітер східний 5-10 м/сек. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі –1°5 –17°, вдень – 8° –10°.

Завтра в Україні місцями очікується невеликий сніг, лише у східній частині без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах подекуди ожеледиця, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; у східних областях вночі 15-20° морозу, вдень 7-12° морозу; в західних областях, Криму та на півдні Одещині вночі 4-9° морозу, вдень близько 0° (на Південному узбережжі Криму вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла).

10-11 січня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 11 січня вночі у північних областях, а вдень у східній частині невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, у західних та північних областях 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, на крайньому півдні та заході місцями 1-3° тепла; у східній частині та Приазов`ї вночі 13-18° морозу, місцями 20°, вдень 6-11° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

12-13 січня - без істотних опадів, лише у західній частині невеликий сніг. Температура вночі 3-9° морозу (на Південному узбережжі Криму близько 0°), вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Одещині, в Криму та Закарпатті 1-6° тепла; у східних областях вночі 10-16° морозу (12 січня на Луганщині до 19° морозу), вдень 1-6° морозу.

14-18 січня - переважно без опадів, лише у західній частині, а 15-16 січня на більшій частині України невеликий сніг. Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла; у східних областях вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області у середу місцями очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 3-5° морозу; по області вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.

10-11 січня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 11 січня невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

12-13 січня - без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.