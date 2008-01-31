У Харкові з’явиться 6 нових фонтанів

Харків. 31 січня. УНІАН. Цього року у Харкові планується побудувати 6 нових сучасних фонтанів.

Як повідомляє прес-служба міськради, про це поінформував заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики – начальник управління житлово-комунального господарства Віктор КІТАНІН.

За його словами, два з них, зокрема, передбачається розмістити біля Харківської єпархії, один – на площі Руднєва.

Віктор КІТАНІН повідомив, що до будівництва будуть залучені іноземні фахівці.

Планується, що фонтани матимуть лазерне освітлення та інші оригінальні рішення в оформленні.