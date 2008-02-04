Україна – Бельгія 3:2

Харків. 4 лютого. УНІАН. З рахунком 3:2 жіноча національна збірна України виграла в команди Бельгії матч з тенісу Світової групи на Кубок федерації.

У суботу , 2 лютого, Олена БОНДАРЕНКО виграла у Кірстен ФЛІПКЕНС (6:1, 6:2). Її сестра Катерина програла Яніні ВІКМАЙЕР (6:7, 1:6). У неділю О.БОНДАРЕНКО також програла Я.ВІКМАЙЕР (3:6, 4:6), К.БОНДАРЕНКО ж, навпаки, виграла в Тамарін ХЕНДЛЕР (4:6, 6:4, 6:1). У вирішальній грі сестри Олена та Катерина БОНДАРЕНКО обіграли бельгійську пару Я.ВІКМАЙЕР - Каролін МАЄС (6:2, 6:3).

Матч проходив у Палаці спорту залізничників «Локомотив» 2 і 3 лютого.

Рефері матчу - Деніс ПАРНЕЛЛ (Великобританія).

Цей відкрив збірній Україні перспективу виступу в Першій Світовій групі Кубку федерації. Матч плей-офф може відбутися вже навесні.