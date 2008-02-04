Добкін утік зі студії програми «Свобода слова»?

Під час прямого ефіру програми «Свобода слова» на каналі ICTV міський голова Харкова Михайло ДОБКІН не витримав аргументів свого опонента, голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА, і втік зі студії безпосередньо після демонстрації відеозапису побиття людей у Харкові на вулиці Клочківській, 197, яке сталося 16 грудня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, так описує події під час теледебатів на ICTV, які відбулися у п’ятницю, 1 лютого, персональний сайт А.АВАКОВА.

Як відомо, інформує сайт, «масове биття людей відбувалося в присутності і при потуранні мера міста М.ДОБКІНА та секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА. Цей відеоряд був продемонстрований губернатором Харківської області А.АВАКОВИМ як один з аргументів необхідності призначення перевиборів міського голови та міської ради Харкова».

«Вже після того як мер, за відсутністю своїх аргументів пішов зі студії, А.АВАКОВ навів ще цілу низку мотивацій. Зокрема, керівник області підкреслив, що М.ДОБКІН переміг на виборах під гаслом «Ми не будемо підвищувати тарифи!», після чого тут же обдурив виборців, піднявши тарифи в багато разів. Крім того, губернатор нагадав про незаконну діяльності комунального підприємства «Жилкомсервіс», яке працює на підставі договору зі споживачами, який не був укладений згідно з законом, а просто опублікований у газеті», - повідомляє сайт губернатора.

«Під час ефіру до студії програми зателефонував секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС, всі аргументи якого зводилися до огульних звинувачень А.АВАКОВА в лобіюванні інтересів комерційних структур та в причетності до кримінальних злочинів, - інформує сайт. - У відповідь харківський губернатор А.АВАКОВ у прямому ефірі каналу ICTV заявив про свій намір просити прокуратуру перевірити звинувачення мера Харкова М.ДОБКІНА та секретаря міськради Г.КЕРНЕСА. Після закінчення програми А.АВАКОВ написав заяву з таким проханням в обласну прокуратуру».

«Вони повинні відповісти за всю ту дезінформацію, яку вилили у прямому ефірі», - цитує А.АВАКОВА його персональний сайт.

Напередодні, 1 лютого сайт Харківської міськради поінформував про те, що міський голова М.ДОБКІН буде гостем програми «Свобода слова» на каналі ICTV (початок о 19.45). Темою програми, анонсувалося в повідомленні, мало бути обговорення проблем місцевого самоврядування. До розмови в студії був запрошений і голова Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВ. «Я сподіваюся, що у А.АВАКОВА вистачить мужності та сили волі прийти до студії», - наводив у п’ятницю слова М.ДОБКІНА сайт міськради.

Як повідомляв УНІАН, у ході дебатів у прямому ефірі в програмі «Свобода слова» М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС звинуватили харківського губернатора у багатьох зловживаннях і злочині.

Г.КЕРНЕС заявив, зокрема, що А.АВАКОВ «купив собі посаду губернатора». «Ви убили свого партнера і привласнили всі гроші», - сказав на адресу А.АВАКОВА Г.КЕРНЕС.

А.АВАКОВ назвав звинувачення Г.КЕРНЕСА «маячнею».