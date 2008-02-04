Куп`янська митниця рекордсмен

Київ. 4 лютого. УНІАН. Куп’янська митниця в 2007 році перерахувала до державного бюджету понад 80,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України, зазначивши, що це рекордна за весь час існування митниці сума.

З початку поточного року митниця спрямувала до бюджету вже понад 15 млн. грн., виконавши планове завдання січня на 133%.

Куп’янська митниця контролює понад 200 кілометрів державного кордону України з Російською Федерацією, до зони її діяльності входять 7 районів Харківської області.