Куп`янська митниця рекордсмен
12:13, 04 лютого 2008Харьків
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Держбюджет поповнився на 80 млн. грн.
Київ. 4 лютого. УНІАН. Куп’янська митниця в 2007 році перерахувала до державного бюджету понад 80,3 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України, зазначивши, що це рекордна за весь час існування митниці сума.
З початку поточного року митниця спрямувала до бюджету вже понад 15 млн. грн., виконавши планове завдання січня на 133%.
Куп’янська митниця контролює понад 200 кілометрів державного кордону України з Російською Федерацією, до зони її діяльності входять 7 районів Харківської області.
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