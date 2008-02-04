Добкін: Аваков працює на Тимошенко

Харків. 4 лютого. УНІАН. Питання перевиборів міського голови у Харкові лежить виключно у політичній площині.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського міського голови Вікторія МАРЕНИЧ, таку думку висловив мер Харкова Михайло ДОБКІН, виступаючи в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами М.ДОБКІНА, бажання учасників демократичної коаліції змінити владу у Харкові пояснюється прагненням отримати контроль над територією, яка завжди була «форпостом Партії регіонів».

«Всі зусилля губернатора Арсена АВАКОВА спрямовані на те, щоб посадити в крісло мера людину з БЮТ. Я хотів би відзначити, що не слід АВАКОВА відносити до «Народного союзу «Наша Україна», він уже давно працює на Блок Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав М.ДОБКІН.

У переданому харківському представництву УНІАН коментарі прес-служба мера Харкова так трактує події:

«Для участі в програмі «Свобода слова» на ICTV запрошували і Олександра ФЕЛЬДМАНА (народного депутата України – УНІАН). Проте той відмовився, пояснивши своє небажання брати участь в програмі шаббатом. Тому в прямому ефірі з`явився його політичний союзник А.АВАКОВ. Згода А.АВАКОВА замінити свого соратника пояснюється тим, що він, мабуть, не володіє стратегічним мисленням і гнучкістю, що не так давно в своєму дослідженні підтвердили графологи. Схоже, справи А.АВАКОВА зовсім погані, якщо за рік він не зумів самостійно підібрати факти діяльності міської влади, а озвучував тези свого політичного наставника А. ФЕЛЬДМАНА річної давнини».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією персонального сайту харківського губернатора, під час прямого ефіру програми «Свобода слова» на каналі ICTV 1 лютого М.ДОБКІН «не витримав доводів і аргументів свого опонента, губернатора Харківської області А.АВАКОВА, і втік зі студії безпосередньо після демонстрації відеозапису побиття людей у Харкові на вулиці Клочківській, 197, яке сталося 16 грудня 2006 року».

У ході дебатів у прямому ефірі в програмі «Свобода слова» М.ДОБКІН, а також секретар Харківської міської ради Г.КЕРНЕС звинуватили харківського губернатора в багатьох зловживаннях, у тому числі в кримінальному злочині.

Зокрема, під час телефонного дзвінка до студії Г.КЕРНЕС заявив, що А.АВАКОВ «купив собі посаду губернатора». «Ви убили свого партнера і привласнили всі гроші», - сказав на адресу А.АВАКОВА Г.КЕРНЕС.

А.АВАКОВ назвав звинувачення Г.КЕРНЕСА«маячнею». Губернатор звернувся з заявою до прокуратури області з проханням перевірити звинувачення Г.КЕРНЕСА на свою адресу.